Publiek op de banken voor Michael van der Mark: 2e in 1e race WK Superbikes in Assen

MOTORSPORT - Michael van der Mark finishte de eerste WK Superbikes-race op het TT Circuit van Assen als tweede. De Rotterdammer mocht even aan de zege ruiken, maar die ging uiteindelijk naar klassementsleider en regerend wereldkampioen Jonathan Rea.

[tweet: https://twitter.com/DrentheSport/status/987663942444093445 Vier keer werd hij tweede en vijf keer stond hij als nummer 3 op het podium tijdens een WK Superbike-wedstrijd. Dat is de balans na 3 seizoenen op dit podium. De hoogste tijd dus voor de eerste overwinning, vond Van der Mark.Zijn trainingstijd, vanochtend gereden, viel tegen. Van der Mark startte als 7e. Lowes vertrok vanaf pole-position voor Rea en Fores.Rea was als beste weg en daarachter knokte Van der Mark zich een weg naar voren. Na de eerste ronde kwam de Rotterdammer op zijn Yamaha door als 4e en twee ronden later was Van der Mark opgeklommen naar plek 2, achter de Kawasaki van Rea.De aanval liet niet lang op zich wachten en in ronde 8 passeerde Van der Mark de groene machine van Rea.[tweet: https://twitter.com/WorldSBK/status/987651081025941504 Een paar ronden mocht de Nederlander hopen op zijn eerste Superbikes-zege, maar die kwam er niet. Rea bleek het meest constant en boekte zijn derde zege van het seizoen. Van der Mark finishte keurig als tweede en Chaz Davies werd na een zeer sterk optreden derde op zijn Ducati.[tweet: https://twitter.com/WorldSBK/status/987656913927077889 Door zijn tweede plaats en de bijbehorende 20 punten klimt Van der Mark in de WK stand van plek 6 naar plek 4, met 87 punten. Rea blijft leider met 139 punten, voor Davies (118) en Melandri (106).