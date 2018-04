Deel dit artikel:











Niet alleen wolven, ook loslopende honden bijten schapen dood Jan Bloemerts (l) van LTO en gedeputeerde Henk Jumelet bij Cassata (foto: Margriet Benak/RTV Drenthe)

ASSEN - Veertien meldingen kwamen er afgelopen maand binnen van dode schapen. Het vermoeden bestond dat een wolf de dader zou zijn. Uit DNA-onderzoek is gebleken dat twee wolven in totaal negen van die schapen hebben gedood. Maar hoe zit dat met die overige vijf?

Volgens Sonja van der Meer van Stichting Het Drentse Landschap moet er maar eens goed gelet worden op loslopende honden. "Binnen anderhalve week zijn er twee ernstige incidenten geweest met schapen en loslopende honden op het Hijkerveld. Afgelopen donderdag is een schaap dat was gebeten door een hond, afgemaakt door een dierenarts. Een moeder met lammetjes is net op tijd gered door een omstander."



Gedeputeerde Henk Jumelet, te gast in het Radio Drenthe-programma Cassata, sluit zich daar bij aan. "We moeten daar goede afspraken over maken met hondenbezitters. Als er een dood schaap is, ga er dan niet altijd vanuit dat het een wolf is, maar ga ook even na of je hond goed is aangelijnd."



Welkom?

Terug naar de wolf. Heeft het dier zich definitief in Drenthe gevestigd? "Het is wel de verwachting, dat 'ie zich definitief gaat vestigen. In Duitsland zijn ze veel aanwezig op dit moment", reageert Jumelet.



Op de vraag of de wolf welkom is in Drenthe, geeft Jumelet als antwoord dat er bij de provinciegrens geen bordje met 'welkom' staat. "De wolf is er. Dat staat vast."



Jan Bloemerts van LTO in Drenthe, ook te gast bij Cassata, is minder genuanceerd. "Zoals het nu gaat, is de wolf niet welkom. Maar ook ik ben realistisch: hij is er gewoon."



Bloemerts vindt wel dat er sneller moet worden gehandeld en de schadeafhandeling voor gedupeerde schapenhouders vindt hij achterhaald. "Dat is jaren geleden al opgesteld. Daarbij is dus geen rekening gehouden met de situatie van dit moment."



'Er moet meer gebeuren'

"In Duitsland lopen al meer dan duizend wolven rond. De snelheid waarmee hij hierheen komt en het brutale gedrag, vragen dat er versneld moeten worden ingegrepen. Naast de schaderegeling moet er meer gebeuren. Bijvoorbeeld afrastering. Dat kost veel, maar dan zeggen wij: overheid, wat is het je waard? Daar kun je over praten."



Ook wil Bloemerts eerder duidelijkheid na een DNA-onderzoek, om te kijken of een dood schaap aangevallen is door een wolf. "We moeten nu soms drie weken wachten op de uitslag, dat is te gek voor woorden."