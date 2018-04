Deel dit artikel:











Emmer DJ Jordi Warners: Avicii heeft veel voor de muziekwereld betekend Avicii overleed op 28-jarige leeftijd (foto: EPA)

EMMEN - Slam FM DJ Jordi Warners uit Emmen zat in het het zonnetje op een terras toen hij van het plotselinge overlijden van Avicii hoorde.

De wereldberoemde DJ stierf gisteren op 28-jarige leeftijd in een hotelkamer in Oman.



"Ik vind z'n muziek tof en bijzonder, maar ik ben nooit de grootste fan van hem geweest. Toch had ik wel zoiets van hier moeten we iets mee en de programmering omgooien voor de mensen die fan van hem zijn", vertelt Warners vandaag in het RTV Drenthe-programma Volkooren.



"Ik ben gisteravond naar de studio gegaan en heb een live programma gemaakt, ik heb luisteraars in de uitzending gehaald. Mensen kunnen wel zeggen wat overdreven dat iedereen daar zo mee bezig is, maar het is na Michael Jackson ook iemand die zoveel voor de muziekwereld betekend heeft."



"Hij was een man die mooie akkoordenschema's wist te maken. Hij kwam met unieke sounds in zijn nummers, waar de muziekwereld erg van onder de indruk was", aldus Warners.