De eerste nationale bijentelling: Is dat een zweefvlieg of een wilde bij?

BENNEVELD - Geen vogels, maar bijen worden dit weekend geteld. Het is de eerste nationale bijentelling, georganiseerd door onder meer Landschapsbeheer Drenthe, IVN en NMF Drenthe.

Met plaatjes kan onderscheid gemaakt worden tussen een hommel, een zweefvlieger en een bij. "Toch is dat soms nog best lastig", zegt Frank Rozendaal, die ook mee doet met de telling. "Want om te zien of het een grijze rimpelrug is of een meidoornzandbij moet je wel heel goed kijken."Om mee te doen aan de landelijke bijentelling kan een formulier worden gedownload op de website van Nederland Zoemt, waar verschillende vliegende insecten op staan. In een halfuur tijd kunnen deze verschillende soorten vervolgens worden aangekruist op het formulier.De bijen worden geteld, om erachter te komen waar ze wonen en met hoeveel ze zijn. Dat is belangrijk volgens de organisatoren, omdat de helft van alle bijensoorten is bedreigd. De bij is een belangrijk insect, omdat 80 procent van de eetbare gewassen afhankelijk is van bestuiving.Ook Rozendaal vindt het belangrijk dat de populatie in stand wordt gehouden. Hij besloot daarom vijf jaar geleden om een nieuwe hobby te nemen. "Ik werd imker. Dan kan ik in ieder geval de honingbij helpen."Dat er nog 375 andere bijen zijn met wie het ook niet goed gaat, daar kwam Rozendaal daarna pas achter. Met buurtgenoten probeert hij deze bijen nu ook te helpen. Vorig jaar startten ze de stichting Bloeiend Landschap.Door het betegelen van tuinen en het intensieve groenonderhoud van de gemeenten vinden de bijen namelijk steeds minder voedsel en plekken om te overwinteren. "Dus besloten wij om het bermbeheer aan te pakken", zegt Norbert Kusters, een buurtgenoot van Rozendaal.In plaats van het gras te klepelen en in de berm te laten liggen, maait de stichting het gras en ruimen ze dat gras direct op. "Dan verschraalt de bodem", legt Kusters uit. "En komen er meer bloemen te staan in de berm, zelfs nog in oktober." Iets waar de bijen volgens hen blij mee zijn.De resultaten van de telling worden verzameld en gebruikt om een verspreidingskaart te maken, waarop je kunt zien welke bijen op welke plekken voorkomen. Als de bijentelling een succes blijkt, komt er volgend jaar een vervolg.