SC Angelslo eerste kampioen van Drenthe Angelslo eerste kampioen Drenthe (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - Het is nog maar 21 april, maar de eerste Drentse kampioen in het amateurvoetbal is al bekend. SC Angelslo versloeg de nog enig overgebleven concurrent Nieuw Balinge met 4-0 en is met nog drie speelronden te gaan al kampioen van de 5e klasse E.

Geschreven door René Posthuma

PSV-Ajax in het klein, zo blikte Angelslo trainer André Steenhuis vooruit op de wedstrijd. De thuisploeg begon gespannen aan de wedstrijd en de eerste kansen waren voor de gasten. Topscorer Dennis Tump raakte de buitenkant van de paal, maar was verder onzichtbaar.



Spanning

Na twintig minuten vloeide de spanning langzaam iets weg en kreeg Angelslo een paar kansen. De tweede goede kans was raak. Ali Arslan zette een goede steekbal om in een treffer. Na de 1-0 bleef Angelslo de betere ploeg en zag acht minuten voor rust dat Nieuw Balinge verder moest met een man minder. Richard van der Bosse kreeg, voor het wegtrappen van de bal, zijn tweede gele kaart van de wedstrijd en kon de kleedkamer opzoeken.



Na rust was het wachten op de bevrijdende tweede treffer. Die viel na 57 minuten spelen. Rick Zondag strafte een fout in de verdediging van Nieuw Balinge af. Amper twee minuten na de 2-0 was Zondag er als de kippen bij om ook de 3-0 binnen te schieten. De spanning was van de wedstrijd en toen Tom Wielink zijn eigen doelman passeerde en de 4-0 op het scorebord kwam was de wedstrijd gespeeld.



Feest

In de slotfase miste Chris Schutte nog een strafschop voor Nieuw Balinge en was het wachten op het eindsignaal van scheidsrechter Kuipers en barste het feest in Emmen los. Na een jaar 5e klasse keert Angelslo weer terug naar de 4e klasse.