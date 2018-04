Hoogeveen en LTC falen in titelstrijd 3D

VOETBAL - In de strijd om de titel in de 3e klasse D leden de twee Drentse kanshebbers dure nederlagen. LTC en Hoogeveen gingen onderuit tegen respectievelijk SC Lutten en ZZVV. Lutten is nu de nieuwe koploper in deze klasse en Hardenberg'85 de nieuwe nummer 2, maar de beste papieren heeft Tonego.

Lutten heeft 42 punten uit 21 duels, Hardenberg'85 heeft 41 uit 21 en dan volgen Hoogeveen en LTC met 42 uit 22. Ook Tonego is nog volledig in de race voor het kampioenschap. Die ploeg staat vijfde, maar dan met 37 uit 20.Volgens LTC-trainer Richard Poortman zijn de titelkansen voor zijn ploeg na vandaag te verwaarlozen. Zijn ploeg verloor met 2-1 van Lutten. Nick Lamberink zette de thuisclub voor rust op voorsprong en diep in de tweede helft zorgde Mark Regtop voor de gelijkmaker. "In de slotfase kregen we nog een domme goal tegen. De bal raakt de paal en gaat via de benen van twee spelers van ons zo over de doellijn."Poortman wijt de nederlaag aan een bekend probleem bij LTC. "Net als vorig jaar maken we onder spanning de verkeerde beslissingen."vv Hoogeveen verloor bij ZZVV met 1-0. Paul Bos werd de matchwinner, met zijn goal in de 26e minuut. In de absolute slotfase leek Hoogeveen toch nog een punt mee te nemen, maar een treffer van Eduard Kobes werd afgekeurd wegens buitenspel. "Ten onrechte", vond Jan Benjamins. "Maar ik begrijp de hun vlagger ook wel weer. Ach het is gewoon heel zuur. We hebben in de beginfase voldoende kansen gehad om er één of twee te maken. Dat mogen we onszelf verwijten. Nu zijn we overgeleverd aan andere clubs en moeten we hopen op misstappen van onze concurrenten. Of ik daar in geloof? Ja, waarom niet. In deze klasse kan alles en is volgens mij ook nog niets besilst."(in totaal worden er 26 duels gespeeld):1. Lutten 21-422. Hardenberg '85 21-413. Hoogeveen 22-414. LTC 22-415. TONEGO 20-37