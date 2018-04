Deel dit artikel:











Oosterhesselen moet nadenken over nieuw dorpshart en De Klencke Willem Anninga en Jaap ten Hoor met de oude structuurvisie Oosterhesselen 2005 (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) In de structuurvisie Oosterhesselen 2005 staan de sportvelden en De Klencke al als mogelijke herontwikkelloacties. (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Voormalig conferentieoord De Klencke is zwaar verpauperd. (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Om verdere vernieling van De Klencke tegen te gaan is het gebouw dichtgetimmerd. (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

OOSTERHESSELEN - Oosterhesselen moet zelf aan de slag met een visie op de toekomst van het dorp èn het voormalig conferentieoord De Klencke.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

Volgens projectontwikkelaar Henk ten Hoor en architect Wim Anninga uit Oosterhesselen ligt er een kans om eindelijk een echte dorpskern te creëren en van het probleem De Klencke af te komen.



Ten Hoor heeft eigenaar Bert-Jan Hakvoort van de zwaar verpauperde Klencke aangeboden mee te denken over een oplossing. Het voormalig conferentieoord was in beeld als azc-locatie, maar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers zag in 2016 van dat plan af na veel ophef in het dorp en teruglopende aantallen asielzoekers.



De eigenaar zit met het complex in zijn maag. "De vastgoedwaarde is door de slechte staat en het soort gebouwen nul en het bestemmingsplan laat geen woningen toe", zegt Ten Hoor. Met de huidige bestemming mag je er wel bijvoorbeeld een zorgoord, jeugdgevangenis of een tbs-kliniek bouwen. "Dat zal ongetwijfeld iets zijn waar het dorp ook niet op zit te wachten."



Plan is er al sinds 2005

Meteen nadat Ten Hoor met nadenken over De Klencke begon stuitte hij op de Hesseler' architect Willem Anninga, die hem wees op een structuurvisie uit 2005. Anninga: "Toen werd al geconcludeerd dat Oosterhesselen geen dorpskern heeft en de winkels verspreid door het dorp liggen. De voetbalvelden liggen midden in het dorp. Zowel de sportvelden als De Klencke worden in de oude stuctuurvisie genoemd als herontwikkel locaties. De ideeën verdwenen in een bureaula op het gemeentehuis. Oosterhesselen krimpt en vergrijst en er is in het dorp behoefte aan zorgwoningen en voorzieningen dicht bij een supermarkt."



Hier ligt een kans

In de oude structuurvisie zien Ten Hoor en Anninga een kans. Ze willen in het dorp de boer op met het volgende idee: "Verplaats de voetbalvelden naar de locatie van De Klencke. Haal de huidige bestemming er af, dan ben je ook van het probleem af dat er op die plek iets komt wat je als dorp niet wil. Op de plek van de huidige voetbalvelden zou je dan een dorpskern kunnen bouwen die toekomstbestendig is." Andere alternatieven zijn ook welkom. Het dorp moet zelf actief aan de slag om na te denken over de toekomst van Oosterhesselen en De Klencke.



Ten Hoor wil ook de mogelijkheid om huizen te bouwen op het terrein van De Klencke open houden. De gemeente Coevorden mag dan een streep hebben gezet door een woonbestemming op die plek, maar Ten Hoor wijst fijntjes op buurdorp Sleen waar wel nieuwe bouwkavels bijkwamen die goed werden verkocht.