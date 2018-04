Opnieuw natuurbrand bij Baggelhuizerplas in Assen

ASSEN - Op het voormalig militair oefenterrein tussen het Gulf-tankstation bij Kloosterveen en de Baggelhuizerplas in Assen heeft vanmiddag opnieuw brand gewoed.

Het gaat om hetzelfde stuk waar gisteravond een gebied ter grootte van een voetbalveld in vlammen opging.Een woordvoerder van de brandweer kon niet zeggen of het om een nieuwe brand gaat of dat het oude vuur weer was opgelaaid. De brand werd rond kwart voor vijf ontdekt, de brandweer kon om half zes het sein brandmeester geven.