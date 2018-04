Deel dit artikel:











Klapband zorgt voor crash Streuer in Le Mans Streuer crasht bij openingsrace WK (foto: Mark Walters)

MOTORSPORT - Bennie Streuer en zijn bakkenist Kevin Rousseau zijn tijdens de eerste WK race op het circuit van Le Mans over de kop gevlogen. Een klapband zorgde voor een vroegtijdig einde van een goede wedstrijd.

Team Streuer reed dit weekend op het Bugatti Circuit van Le Mans de eerste wedstrijd in de WK cyclus. Na een goede kwalificatie mocht het Drentse span vanaf de eerste startrij vertrekken. Na een goede start reed Streuer naar de tweede plaats en voerde daarna de druk bij leider Tim Reeves op.



'Het span ging gelijk over de kop'

Daarna begon de pech voor Team Streuer. “Na drie ronden begon ik al grip te verliezen en viel ik terug naar de zesde plaats. Daarna kon ik me nog wel weer herstellen en de vierde plaats innemen, maar in de twaalfde ronde klapte mijn band”, vertelde Streuer. “Het span ging gelijk over de kop, daar was niks meer aan het houden.”



Wat er precies gebeurd is weet Streuer niet. “Er moet een fout in de band gezeten hebben. Gisteren reed ik tijdens de training negen ronden op hetzelfde type band en die was toen nog zo goed als nieuw. De omstandigheden waren vandaag gelijk. Coureurs die achter mij reden zagen ook al de flarden rubber van de band vliegen. Uiteindelijk klapte hij dus.”



'Bont en blauw'

Streuer en Rousseau kwamen redelijk ongehavend uit de strijd. “Ik ben nu bont en blauw en heb een grote schaafplek op mijn rug. Mijn bakkenist heeft niets aan de crash over gehouden”, vertelde Streuer vanuit de auto op de terugweg. “Ik moet wel met één arm sturen en we zijn nog 700 kilometer van huis, maar dat komt vast wel goed.”



De tweede race in de strijd om de wereldtitel is in het weekend van 11 en 12 mei op de Slovakiaring in Slowakije.