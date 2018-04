HZVV krijgt wat lucht na overwinning op Urk

VOETBAL - HZVV heeft een broodnodige overwinning geboekt in de strijd tegen degradatie. De formatie van trainer Gert van Duinen was op eigen veld met 3-1 te sterk voor Urk.

Door de zege klimt HZVV naar de voorlopige elfde plaats in de Hoofdklasse A. De ploeg uit Hoogeveen heeft 29 punten uit 27 wedstrijden. De nummers vijftien en zestien van de ranglijst degraderen rechtstreeks, de nummers dertien en veertien krijgen een kans om zich via de nacompetitie alsnog te handhaven. HZVV speelt in het reguliere seizoen nog tegen AZSV (uit), Huizen (thuis) en NSC (uit). Die drie clubs staan momenteel allemaal lager in het klassement dan de enige Drentse deelnemer aan deze klasse.In de thuiswedstrijd tegen Urk beleefde HZVV een droomstart. In de achtste minuut werkte Riekelt-Jan Brands een voorzet van Tim Mulder langs zijn eigen doelman: 1-0. HZVV behield na die vroege voorsprong de controle over het duel. In de 28ste minuut tilde Marlon Luchtenberg de score naar 2-0. Na balverlies van Urk rond de middencirkel tikte de buitenspeler in een snelle tegenstoot raak. De assist kwam voor rekening van Kelly João. HZVV had in de eerste helft een derde keer moeten toeslaan, maar Lorenzo Valente schoot vanaf de kop van het strafschopgebied naast.Na de hervatting kwam de thuisclub onder druk te staan, maar Urk wist het vele balbezit niet in grote kansen om te zetten. Dat deed HZVV wel, maar Yoran Popovic had zijn vizier niet op scherp staan. De spits hielp in de tweede helft drie kansen om zeep. Door een treffer van Klaas Romkes verzekerde Urk zich in 81ste minuut zowaar van de aansluitingstreffer en kwam de overwinning van HZVV alsnog serieus in gevaar. In de toegevoegde tijd maakte invaller Frank Strijker echter aan alle onzekerheid een einde door de 3-1 te scoren.