Tafeltennissers DTK'70 naar finale landskampioenschap DTK'70 naar finale landskampioenschap (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

TAFELTENNIS - De tafeltennissers van DTK'70 hebben de finale bereikt van de play-offs om het landskampioenschap. Nadat vorige week Salamanders al met 3-0 werd verslagen, werd in Klazienaveen met dezelfde cijfers gewonnen.

Geschreven door René Posthuma

Speler/coach Barry Wijers stelde Yannick Vostes in de eerste partij tegen Casper ter Luun op. De Belg begon stroef, maar won de eerste game met 11-6.



In de tweede game kwam Vostes met 0-3 achter, maar won de game eenvoudig met 11-4. In de derde game stond het al snel 6-0 voor Vostes en won de Belg de game met 11-2 en de wedstrijd met 3-0.



Nadat Barry Weiers de tweede wedstrijd ook met 3-0 van Jamshid Sedigh had gewonnen bepaalde Koen Hageraats de eindstand op 3-0. Hageraats bleef niet achter bij zijn teamgenoten en won zijn partij tegen Bas Hergelink ook met 3-0.



Op 19 mei speelt DTK'70 de finale. Taverzo en Smash'70 spelen in de andere halve finale tegen elkaar. De eerste wedstrijd werd, verrassend, door Smash'70 gewonnen. Taverzo won de tweede wedstrijd. Een beslissingsduel moet uitmaken wie de tegenstander van DTK'70 wordt.