ACV op kunstgras kansloos tegen Jong Almere City

Het verlies van ACV tegen het hoger geklasseerde Almere kwam vanzelfsprekend hard aan, maar werd wat draaglijker door de eindstanden op de andere velden. Directe concurrenten Capelle en Spijkenisse verloren eveneens, waardoor het puntenverschil gelijk blijft. “Dat onze concurrenten verliezen geeft weer goede hoop. Zo blijven we nog binnen schotafstand. Het blijft een moeilijke opdracht, maar we hebben zo zeker nog een kans", aldus ACV-trainer Fred de Boer.In de eerste helft zette Almere gelijk de toon door een hattrick van Khalid Tadmine. Na een vierde goal van Mink Peeters ging ACV al met een 4-0 achterstand de rust in. Na de rust nam Almere een stap terug en dus kreeg ACV meer ruimte. Desondanks liep de voorsprong op naar 5-0 door opnieuw een doelpunt van Mink Peeters. In de slotfase scoorde Pascal Huser nog een eretreffer waarmee hij de eindstand op 5-1 bracht.Voor trainer Fred de Boer was het al snel duidelijk dat zijn ploeg de mindere was in het duel tegen Almere. “Al snel was duidelijk dat ze aan alle kanten beter waren dan wij. We speelden op kunstgras en dat lag er heel erg goed bij en dan komt het klasse-verschil, dat er toch al is, nog duidelijker naar boven.”In de rust koos De Boer dan ook voor een behoudende strategie door enkele van zijn belangrijke spelers te wisselen. “In de rust heb ik eerlijk gezegd dat we vandaag kansloos waren en daarop heb ik een paar goede spelers gewisseld om ze te sparen voor de belangrijke wedstrijden die nog komen en om zo blessures bij hen te voorkomen”, vertelde De Boer, die desondanks nog veel inzet zeg op het veld. “De spelers in het veld waren nog altijd gedreven en vooral Pascal Huser was op zoek naar die eretreffer. De jongens wilden zich niet af laten slachten en gaven in de tweede helft nog goed weerstand en daar heb ik wel bewondering voor.”Naast het verlies van zijn ploeg had Fred de Boer ook nog goed nieuws te melden. De trainer is door het VVON, Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland, genomineerd voor beste amateurtrainer in het seizoen 2017/2018. “Ik ben zeer vereerd. De ploeg moest wel een beetje lachen dat een trainer die onderaan staat voor deze prijs genomineerd wordt. Misschien had ik eerder een nominatie na vorig seizoen verwacht. Ik weet niet waar de jury naar kijkt, maar ik denk dat ze wel zien hoe hard we hier werken en hoe onze inzet is. Ik ben heel blij en ik ben trots op het team dat blijft strijden ondanks dat ze, zoals vandaag, in geslagen positie speelden.”