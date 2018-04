Deel dit artikel:











Lintje voor Ton van der Meer uit Assen Lintje voor Ton van der Meer (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Ton van der Meer uit Assen is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hij krijgt de onderscheiding vanwege zijn 'bijzondere verdiensten voor de samenleving en de wijze waarop hij in dat kader anderen heeft gestimuleerd.'



De 66-jarige Van der Meer heeft vanaf 2001 verschillende vrijwilligersfuncties bekleed bij Vanboeijen, een instelling voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.



Als lid van de verwantenraad leverde hij een bijdrage aan de ontwikkeling van de medezeggenschap binnen Vanboeijen. Ook was Van der Meer voorzitter van de wandelvereniging van Vanboeijen en zette hij zich in voor het behoud van de spelbibliotheek.