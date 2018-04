Deel dit artikel:











Hurry-Up blijft in BENE-League na winst op Quintus Martin Vlijm kan Hurry-Up met opgeheven hoofd verlaten. De club blijft in de BENE-League

HANDBAL- De handballers van Hurry-Up spelen volgend seizoen opnieuw in de BENE-League. In de vierde play-off wedstrijd tegen Quintus werd met ruime cijfers gewonnen en met nog twee wedstrijden te spelen is de ploeg uit Zwartemeer niet meer in te halen.





Na de rust verdedigde Hurry-Up een voorsprong van meer dan tien punten en ondanks dat Quintus wel meer aan scoren toe kwam werd de voorsprong van Hurry-Up niet bedreigd en werd er uiteindelijk met 24-36 gewonnen.



Er zijn nog twee wedstrijden te spelen in de play-offs, maar aangezien de ploeg van Martin Vlijm al vier overwinningen heeft gepakt is het puntenverschil door de overige ploegen niet te overbruggen. Er wordt volgende week nog een keer gespeeld tegen DFS Arnhem en een week later tegen Houten.



