Doek na vijftien jaar gevallen in eredivisie voor dames E&O Degradatie is vandaag een feit voor de E&O Dames (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Er was eigenlijk geen hoop meer, maar vanavond is het doek dan ook echt definitief gevallen: de dames van E&O uit Emmen zijn gedegradeerd.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Alleen een wonder kon de Drentse hekkensluiter uit de reguliere competitie nog redden. Tegen Foreholte, een plaatsje hoger gepositioneerd, liet E&O in de openingsfase de wenkbrauwen van het thuispubliek fronsen. In de break-out schoten de jongedames van Van der Zanden en Mooi uit de startblokken.



Na elf minuten spelen tekende Danique de Jong voor de 8-3, waarna de coach van Foreholte de time-out in vluchtte. Met effect. Nog voor rust wisten de ervaren gasten uit Voorhout de achterstand om te buigen (12-15).



Blauwe kaart

In het tweede bedrijf miste E&O te veel open kansen. Aan de overkant hadden de Emmenaren geen antwoord op de slimme afstandsschoten van Foreholte. Bij 18-26 mocht coach Frank van der Zanden de tribune opzoeken na herhaaldelijk commentaar vanaf de bank op de leiding. Na een woordenwisseling met de arbiters kreeg hij zelfs de blauwe kaart gepresenteerd.



In de slotfase wist Jessica Hilbrands, topscorer met zes goals, de score te verbloemen. De tiener is een van de acht speelsters die E&O de rug toekeert. Waar het talent uit Oosterhesselen naar Kwiek Raalte verkast, heeft zus Tessa Hilbrands een transfer naar topclub Dalfsen afgedwongen.



Eerste

Na vijftien jaar zegt E&O de eredivisie voor tenminste een seizoen gedag. In de eerste divisie gaat de damesploeg - zoekend naar een hoofdtrainer voor het nieuwe seizoen - een herstart maken, waarbij de jeugdopleiding de hoogste prioriteit geniet.