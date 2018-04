Deel dit artikel:











Assenaar gaat naar de Gazastrook om stichting te redden Willem Vugteveen gaat naar de Gazastrook (foto: Willem Vugteveen)

ASSEN - Willem Vugteveen uit Assen vertrekt binnenkort naar de Gazastrook om de stichting te redden die hij twintig jaar geleden mede heeft opgericht.

Geschreven door Jeroen Willems

Het gaat om Project Hope, dat probeert gehandicapte en getraumatiseerde kinderen in de Gazastrook een betere toekomst te geven. Kunst, drama en sport worden ingezet om de kinderen op te laten bloeien. Wekelijks gaan er meer dan driehonderd kinderen naar het project.



"Dit is een project dat internationaal heel erg gewaardeerd wordt. Ook door het internationale Rode Kruis en dus is er alle belang bij om dit in stand te houden", zegt Willem Vugteveen.



Financiële problemen

Het project is begin dit jaar in de problemen gekomen. Medewerkers worden al drie maanden niet meer betaald. "Het Nederlandse Rode Kruis financiert de salarissen van de Palestijnen die met de kinderen werken. Er moet dan om het kwartaal een rapportage worden aangeleverd en die rapportage is vanaf augustus niet meer gekomen", zegt Vugteveen.



Het project ligt stil en dat gaat Vugteveen aan het hart. “Er leven dertig, vijfendertig gezinnen van dat geld. En natuurlijk de kinderen missen nu ook om naar het project te gaan.”



Probleem oplossen

Vugteveen vertrekt op uitnodiging van het Nederlandse Rode Kruis naar Ramallah om het probleem te bespreken met de president van de Palestijnse Rode Halve Maan. De Palestijnse evenknie van het Rode Kruis moet namelijk de rapportages aanleveren. Vugteveen kent de president al langer en gaat er van uit dat de problemen worden opgelost.



"Ik ben positief ingesteld dus ik ga daar heen. We hebben vorige week in Den Haag met elkaar een strategie bedacht en dat gaat gewoon lukken."