Joop Gall en Sergio van Dijk wijzen Pelikaan S de weg, Klazienaveen onderuit

VOETBAL - In de 2e klasse J leed FC Klazienaveen een dure nederlaag in de strijd om de titel. De ploeg van trainer Casper Goedkoop ging op eigen veld met 1-0 onderuit tegen NEC Delfzijl, terwijl concurrent Pelikaan S met 3-0 won van De Weide.

De derde kanshebber op het kampioenschap, SV Bedum, speelde met 2-2 gelijk tegen Nieuwleusen.Pelikaan S heeft nu 44 punten uit 22 wedstrijden, Bedum heeft er 43 uit 23 en FC Klazienaveen volgt met 39 uit 21.In de jacht op de titel maakte Pelikaan S sinds de winterstop al gebruik van de diensten van Sergio van Dijk. De oud-spits van onder andere FC Emmen, Adelaide United, Queensland Roar, Persib Bandung en meervoudig Indonesisch international scoorde de eerste treffer vanmiddag. Sahim Bellghroub scoorde de andere twee goals in de met 3-0 gewonnen wedstrijd. Overigens wordt de club uit Oostwold sinds deze week geadviseerd door ex-Veendam en FC Emmen-trainer Joop Gall. Hij staat Pelikaan S-trainer Henry Kramer, tijdens trainingen en de wedstrijen, met raad en daad bij... met maar één doel: promoveren naar de 1e klasse.FC Klazienaveen had voorafgaand aan de duels van vanmiddag de beste papieren in de 2e klasse J, maar na het thuisduel tegen NEC Delfzijl is dat verleden tijd. Jari Slort werd de matchwinner door een hele late treffer. "Slort is eigenlijk te goed voor deze klasse", aldus FC Klazienaveen-trainer Casper Goedkoop. "Hij maakte een wereldgoal vanaf de achterlijn. Helaas voor ons, want we speelden absoluut geen slechte wedstrijd. Sterker nog, eigenlijk was het beter dan in de afgelopen wedstrijden die we wel wonnen. Dus gek genoeg ben ik eigenlijk best tevreden."