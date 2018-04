Esmée Smit uit Assen is de vijfde Topper

ASSEN - Esmée Smit uit Assen heeft gisteravond het programma Topper Gezocht gewonnen.

In het programma van SBS6 gingen René Froger, Gerard Joling, Jeroen van der Boom en Jan Smit in de afgelopen weken op zoek naar een nieuwe collega.Dat is dus Esmée Smit uit Assen geworden. In een live-video op Facebook reageert ze uitbundig. "Ik ben de vijfde topper! Ik mag het eindelijk hardop zeggen. Ik ben de vijfde topper! Ik ga knallen, ik beloof het. Ik vind het zo vet! Ik ga verder de muziek in."Smit mag eind mei met de vier bestaande Toppers twee avonden meezingen tijdens de Toppers in Concert in Amsterdam. Een muziekfeest met 65.000 bezoekers.Op haar Facebookpagina bedankt Smit verder haar familie, vrienden en de mensen die iedere week naar het programma hebben gekeken en haar hebben gesteund.Bekijk hieronder een optreden van Esmée Smit in het programma Topper gezocht: