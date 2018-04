Deel dit artikel:











Live: Axman Challenge in Emmen [Afgesloten] Een dappere deelnemer vorig jaar (archieffoto RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

EMMEN - Voor de zesde keer wordt vandaag in Emmen gerend, geploeterd en geklauterd over een parcours van 6,66 of 13,33 kilometer.





Kijk hier live mee:

Voorheen heette het evenement The Caveman Challenge, tegenwoordig gaat het door het leven als Axman Challenge. De deelnemers komen door de oude dierentuin, over het Raadhuisplein en de Es. Ook Wildlands, het Oranjekanaal en het Noordbargerbos zijn in het parcours, vol met obstakels, opgenomen.Kijk hier live mee:Voorheen heette het evenement The Caveman Challenge, tegenwoordig gaat het door het leven als Axman Challenge.