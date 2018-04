Ondernemen in Drenthe: Trouwjurken en bruidsmode uit De Wijk

DE WIJK - "Alles moet gewoon kloppen bij een jurk. De verhouding, het materiaal, de valling van de stof, de wijdte van de rok, alles", zegt bruidsspecialist Eline Broekroelofs.

Een paar jaar nu zit ze met haar bruidsboetiek 't Voorhuus in De Wijk.Al op jonge leeftijd zat Broekroelofs achter de naaimachine om kleding te maken. Tijdens de opleidingkwam ook de bedrijfsmatige kant daarbij. "Op een gegeven moment ga je stagelopen in een bruidszaak en dan blijkt dat je ook nog wel kan verkopen. Dus dat je én dingen kunt maken én kunt verkopen. Ja, één plus één is twee."Na de opleiding duurde het niet lang voor ze wist wat ze wilde gaan doen. "Toen ben ik bij drie bruidszaken gaan werken. Dat gaat dan op een manier dat je denkt: ik kan dat zelf ook." En dat gebeurde.Het kleine winkeltje van Broekroelofs in De Wijk maakt de sfeer huiselijk. "Het staat wel heel hoog in het vaandel dat het persoonlijk is en dat het heel relaxt is hier. Alle tijd is voor jou als je hier een afspraak hebt." En ook buiten de winkel om blijft het persoonlijk. "Al mijn bruiden heb ik ook op Whatsapp bijvoorbeeld, dat is ook wel vrij persoonlijk. Van de week kreeg ik nog een appje van een bruid die pas getrouwd is: 'Eline, ik heb zo'n fijne dag gehad en ik voelde me zo prettig in die jurk'. "Daar doe je het voor", zegt Broekroelofs opgetogen.Het persoonlijke concept van 't Voorhuus werkt, want de ruimte is al een tijdje niet meer geschikt voor de plannen van Broekroelofs. "Ik ben al drie jaar op zoek naar een grotere ruimte, want ik wil veel meer mooie dingen laten zien." En dat gaat gebeuren. Dit jaar nog gaat de winkel over naar een groter pand in de Dorpsstraat in De Wijk.