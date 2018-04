Deel dit artikel:











Onweer, hagel en windstoten: code geel in Drenthe Kans op onweersbuien (foto: Pixabay.com) De weerkaart voor vanmiddag (foto: Noorderweer)

ASSEN - Onweer, hagel en windstoten tot 70 kilometer per uur.

In Drenthe geldt vanaf 16.00 uur code geel van het KNMI. De waarschuwing van het weerinstituut geldt tot 21.00 uur.



Klap onweer

RTV Drenthe-weerman Arend Zanting vertelt dat het vandaag maximaal zo'n 25 graden wordt. "Vanmiddag neemt de bewolking toe. Plaatselijk kan er dan wat neerslag vallen, met af en toe een stevige bui met een klap onweer."



Collega-weerman Roland van der Zwaag vult aan dat het echt lokale 'warmtebuien' zijn. "Er zijn nogal wat plaatsen die het droog houden, de grootste kans op een paar flinke buien met een klap onweer is weggelegd voor de zuidelijke en oostelijke helft van Drenthe."



Code geel geldt vanmiddag en vanavond voor Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. In de loop van de avond trekken de buien weg naar Duitsland.



Tien graden kouder

Volgens de weermannen koelt het vannacht af tot een graad of 10. Morgen is het tien graden kouder dan vandaag: het wordt dan maximaal 15 graden.