Walid Khan na bloedstollende race vijfde WK Supersport 300

MOTORSPORT - Walid Kahn uit Emmen is vanmiddag in de tweede race van het seizoen in het WK Supersport 300 als vijfde gefinisht.

De 18-jarige Emmenaar vocht op het TT Circuit van Assen voor iedere centimeter en reed zelfs even op de eerste plaats, maar in de spectaculaire wedstrijd zat hij in de laatste paar bochen te ver van achteren om nog een aanval op de zege te plaatsen.[tweet: https://twitter.com/WorldSBK/status/988033865888382976 De 18-jarige Kawasaki-coureur mocht vanaf de veertiende plek vertrekken en rukte beheerst op naar de kop van de wedstrijd. Daar vlogen de coureurs soms met z'n vijven tegelijk de bocht in. Teamgenoot van Walid Khan, de Australiër Tom Edwards, was één van de slachtoffers. Hij vloog er hard af. Ook de Nederlanders Meuffels en Schotman haalden de finish niet.De race werd gewonnen door de Duitser Grunwald. De Nederlanders Van Straalen en Deroue complementeerden het podium. Scott Deroue, die in de eerste race in Spanje tweede werd, is de nieuwe leider in het klassement.