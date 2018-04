Politie telefonisch niet bereikbaar

ASSEN - Door een technische storing is de politie in Noord-Nederland niet bereikbaar op het telefoonnummer 0900-8844.

Dit nummer is bedoeld om in contact te komen met de politie voor niet-spoedeisende vragen of problemen. De politie stelt voor om het op een later moment weer te proberen.Wilt u op dit moment toch wat aan de politie kwijt, maar heeft het geen haast, dan verwijst de politie naar een online-formulier op hun website.Voor de duidelijkheid: in spoedgevallen is noodnummer 112 gewoon bereikbaar.