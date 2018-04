Deel dit artikel:











Telefoonstoring bij politie verholpen [update] De politie is telefonisch niet bereikbaar (archieffoto RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

ASSEN - Door een technische storing was de politie in Noord-Nederland niet bereikbaar op het telefoonnummer 0900-8844. De storing is inmiddels verholpen.





Dit nummer is bedoeld om in contact te komen met de politie voor niet-spoedeisende vragen of problemen. Het noodnummer 112 was wel gewoon bereikbaar.