Winnend Achilles 1894 houdt titelkansen intact Achilles 1894 juicht (archieffoto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Achilles 1894 heeft geen fout gemaakt in de uitwedstrijd tegen De Bataven. De titelkandidaat in de hoofdklasse A versloeg de laagvlieger met 0-2.

David Modderman en Luuk Kuipers zorgden in de tweede helft voor de doelpunten. Door de overwinning blijft de achterstand van Achilles 1894 op koploper SJC vijf punten. De ploeg uit Noordwijk won voor eigen publiek met ruime cijfers van het laaggeklasseerde DHC (5-1). SJC heeft nog altijd wel een wedstrijd meer gespeeld dan Achilles 1894.



Beslissende plooi

Mogelijk zal de titelstrijd over drie weken in een beslissende plooi vallen. Op zondag 13 mei speelt Achilles 1894 namelijk een thuiswedstrijd tegen SJC. De manschappen van trainer Paul Weerman hebben de titelkansen dus volledig in eigen handen.



Hollandia verloor deze speelronde met 1-0 bij SWZ Boso Sneek en zakt van de derde naar de vijfde positie. Leonidas en Alphense Boys gaan de club uit Hoorn voorbij op de ranglijst.