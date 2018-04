Deel dit artikel:











Airport Eelde: Schrappen vluchten dit weekend is domme pech Passagiers van Nordica konden dit weekend niet naar München of terug (foto Andries Ophof)

GRONINGEN - Heel vervelend voor de passagiers. Zo noemt Groningen Airport Eelde het uitvallen van vluchten dit weekend.

Geschreven door Andries Ophof

Zaterdag vertrok het vliegtuig van Nordica Air niet naar München vanwege een personeelsprobleem. En vandaag is er ook geen vlucht naar München. Maar dat heeft te maken met technische problemen. Zo zegt Bowy Odink van de luchthaven.



Elk alternatief is een slecht alternatief

"Ik snap dat elk alternatief dat wordt geboden aan passagiers geen goed alternatief is. Maar er is even geen andere mogelijkheid." Volgens Odink is het alternatief bijvoorbeeld om via Schiphol te vliegen en daar de trein te pakken naar het Noorden. Of om de vlucht van maandag te nemen.



Zaterdagmiddag is er wel gevlogen op Ibiza en Kopenhagen. Toen was er weer voldoende personeel om een vlucht uit te voeren. Maar vanmorgen was er dus opnieuw een probleem met het toestel van Nordica.



Schrappen vluchten niet vanwege lage bezetting

Odink ontkent dat een tekort aan passagiers de reden van schrappen is. "Dat is niet zo. Ze vliegen altijd." Maar dat er twee problemen in een weekend zijn, is wel heel vervelend volgens Odink. "Niemand wordt er blij van."



Vraag is hoe het kan dat er geen personeel is om te vliegen? "Er kan iemand ziek worden die niet zo snel vervangen kan worden. Dan is er een probleem." En dan het technische probleem. Nordica heeft toch reserve vliegtuigen? "Maar die staan ergens in Europa en het duurt even voordat deze toestellen op de plek van bestemming zijn."



Inmiddels is er een vervangend vliegtuig van Nordica onderweg naar Groningen Airport Eelde om daar de vluchten voor vanmiddag en vanavond over te nemen. "Dit weekend is er een congres waar wij zijn en Nordica ook. Geloof me, het uitvallen van vluchten is zeker onderwerp van gesprek."