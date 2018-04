Drentse studenten voltooien Morocco Desert Challenge

ASSEN - Studenten van het TT-instituut in Assen hebben de Morocco Desert Challenge met succes uitgereden.

Vandaag was de achtste en laatste etappe met een lengte van 204 kilometer. De studenten uit Assen eindigden in het algemeen klassement als 24ste.De Morocco Desert Challenge is een soort Dakar Rally voor amateurs. De studenten reden de acht etappes door de Marokkaanse woestijn in een auto die ze zelf gebouwd hebben. Elke etappe begon en eindigde in een bivak in de woestijn.