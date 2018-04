WK Superbikes heeft de stijgende lijn te pakken: 34.000 bezoekers

MOTORSPORT - Het WK Superbikes op het TT Circuit van Assen heeft dit weekend 34.000 betalende bezoekers getrokken. Dat zijn er 1.000 meer dan vorig jaar.

"De zaterdag maakte het verschil dit jaar. Die was ook aantrekkelijker geprijsd en dat betekende een plus van duizend mensen", verklaart TT-voorzitter Arjan Bos.De groei van het aantal bezoekers is volgens Bos voor het grootste deel toe te schrijven aan het succes van Michael van der Mark. De coureur uit Rotterdam werd gisteren tweede en finishte vandaag als derde. "Ten opzichte van twee jaar geleden hebben we dus 5.000 bezoekers extra. En ik durf ook best te zeggen dat dat vooral het Michael van der Mark-effect is. Het feit dat er een Nederlander in de top meedoet. Je ziet het ook in de media. Het wordt steeds meer Michael en ik denk dat er volgend jaar weer een paar duizend bezoekers extra zullen komen."De coureurs werden dit weekend voor het eerst op de paddock gehuldigd, terwijl de prijzen in het verleden altijd voor de Hoofdtribune werden uitgereikt. Het publiek zat toen op afstand, alleen fotografen konden dichtbij komen. Dit weekend stonden de fans zo dichtbij, dat velen meegenoten van de champagnedouche. "Je ziet wel dat men goed bezig is met het concept Superbikes. De paddock is open, iedereen kan er naar toe. Je kunt ze allemaal aanraken. En dat de aaibaarheid van de sport terugkomt, dat is belangrijk", aldus Bos.In de jaren negentig was het WK Superbike in Assen een stuk populairder door de Britse coureur Carl Fogarty. Met zijn snelle bochtentechniek kreeg hij het publiek altijd op de banken. In 1994, 1995, 1998 en 1999 pakte hij de wereldtitel. "In de tijd van Carl Fogarty kwamen er ontzettend veel Engelsen en toen kwamen er tienduizenden toeschouwers extra. Het evenement is toen wat in verval geraakt, maar heeft nu echt de opgaande lijn weer te pakken."