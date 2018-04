Deel dit artikel:











In beeld: Axman Challenge in Emmen De Axman Challenge in Emmen (foto: Kim Stellingwerf)

EMMEN - Volwassenen voelden zich vandaag weer even kind in Emmen. Voor de zesde keer is gerend, geploeterd en geklauterd over een parcours van 6,66 of 13,33 kilometer.





Foto's

Fotografe Kim Stellingwerf maakte de volgende foto's







Buiten adem

"Het gaat nog wel, maar ik hoop wel dat we er bijna zijn", zegt een deelneemster die hapt naar adem bij hindernis 37. Het obstakel bestaat uit een grote open container gevuld met autobanden, waar de deelnemers overheen moeten klimmen.



"Ik voel me net een kleine jongen", zegt een man. "Ik loop de hele tijd met een glimlach op mijn gezicht." Hij is net al zwemmend het Oranjekanaal overgestoken en zit onder de modder.



Warmte

De organisatie heeft rekening gehouden met het warme weer en op verschillende plekken langs de route staan vrijwilligers met water en natte sponzen voor de deelnemers. "Ik heb nog geen wanklank gehoord", zegt organisator Jan Schutrups. De deelnemers kwamen onder andere door de oude dierentuin, over het Raadhuisplein en de Es. Ook Wildlands, het Oranjekanaal en het Noordbargerbos zaten in het parcours, vol met obstakels, opgenomen.