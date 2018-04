Vliegtuig Nordica met schade aan de grond op Eelde

EELDE - Het vliegtuig van de Estse maatschappij Nordica op Groningen Airport Eelde blijkt te zijn beschadigd. Een aansluiting van de grondgenerator is afgebroken.

Dat gebeurde zaterdag. Het gevolg is dat het toestel de lucht niet in mag. Vandaag moest Nordica de vlucht naar München cancelen vanwege dit probleem. Een vervangend toestel is er wel, maar moet van een andere plek uit Europa komen.In een verklaring laat Nordica weten dat dit "eigenlijk niet kan" en dat ze er alles aan doen om het probleem "zo snel mogelijk op te lossen". De vlucht vanuit Kopenhagen wordt gewoon uitgevoerd, maar de tijden zijn mogelijk wel aangepast.Dat er afgelopen zaterdag ook geen vlucht naar München was had volgens Nordica te maken met ziekte van drie bemanningsleden. En daar waren op korte termijn geen vervangers voor te krijgen.Maandag wordt een vervangend toestel naar Groningen Airport Eelde gestuurd om de geplande vluchten uit te kunnen voeren. Via social media klagen gestrande passagiers dat ze niet op de hoogte zijn gebracht van het probleem. Directeur Sven Kukemelk van Nordica Air baalt er van. "Het spijt ons voor de ongemakken die we hebben veroorzaakt. We hopen op begrip."Volgens de luchthaven gebeurt het vaak dat reizigers valse nummers opgeven bij het boeken van een ticket. Daardoor zijn ze niet te bereiken als er iets aan de hand is.