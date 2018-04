Deel dit artikel:











Judoka Marit Kamps plaatst zich voor EK Cadetten Marit Kamps wint ook in Tjsechië (foto: Marcel Joling)

JUDO - Judoka Marit Kamps (17) uit Assen heeft zich in Tsjechië geplaatst voor het EK Cadetten. Ze won vanmiddag de European Cup in Teplice. Het was één van de drie internationale meetmomenten. Eerder won Kamps al de Thüringen Pokal en de European Cup in Berlijn.

Geschreven door Karin Mulder

De 17-jarige judoka van Sportschool Veendam, die in de klasse boven zeventig kilo uitkomt, bereikte vandaag na drie gewonnen partijen de finale. Daarin stond ze tegenover Justina Kmieliauskaite uit Litouwen.



"Ze was een stuk groter en een stuk zwaarder. Daarnaast was het een rechtshandige judoka en dat vind ik niet fijn. Ik heb met m'n trainer Marcel Joling afgesproken dat ik vier minuten lang haar rechterhand van me af moest zien te houden. Ik heb gewonnen zonder score. Maar mijn tegenstander kreeg drie straffen", aldus Kamps.



Het EK is in het laatste weekend van juni in Bosnië. Het is voor Kamps haar laatste jaar bij de Cadetten. Vorig jaar won ze brons op het EK.