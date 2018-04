Onze Club met de eerste kampioen van Drenthe

VOETBAL - De competitie nadert haar einde en dus is het wachten op de eerste kampioen van Drenthe. SC Angelslo kon zaterdag die eerste kampioen worden. In een rechtsreeks gevecht met de enige overgebleven concurrent, Nieuw Balinge, kon de vijfdeklasser uit Emmen de titel pakken.

de uitzending van Onze Club

Twee andere Drentse clubs die dolgraag de titel willen pakken zijn zondageersteklassers Alcides en Hoogeveen. Alcides is nog koploper, maar heeft één verliespunt meer dan Hoogeveen. Beide ploegen speelden vanmiddag thuis. Hoogeveen tegen Rolder Boys en Alcides ontving SVBO.De burenruzie SVZ-VAKO (zondag 3e klasse B) liep vorig jaar nogal uit de hand. De schoppartij bereikte via diverse kanalen meer dan 2,5 miljoen mensen. Onze Club bezocht het duel in Zeijen.De uitzending wordt natuurlijk weer afgesloten met de strijd in de Onze Club Junior Cup. Vandaag is het de beurt aan DZOH en NWVV/Titan.