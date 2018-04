KNVB keurt morgen om 12.30 uur veld FC Den Bosch

VOETBAL - De KNVB neemt morgen het zekere voor het onzekere als het gaat om het duel van FC Emmen in en tegen Den Bosch. De voetbalbond gaat in het begin van de middag het hoofdveld inspecteren van De Vliert, het stadion van FC Den Bosch. Het terrein werd afgelopen vrijdag afgekeurd omdat het kunstgras op meerdere plekken kapot was.

