Bas Dost matchwinner voor Sporting Portugal: goal nummertje 26

VOETBAL - Bas Dost werd vanavond matchwinner voor zijn club Sporting Portugal in het thuisduel tegen Boavista.

De oud-spits van FC Emmen maakte in de 26e minuut de enige goal van de wedstrijd. Dost benutte een strafschop.Door de zege klimt Sporting naar de 3e plek in de Primeira Liga, drie punten achter koploper Benfica. Benfica staat na 31 duels op 76 punten en Sporting op 73.De beste papieren voor de titel heeft FC Porto, dat op 74 punten staat, maar dan uit 30 duels. Porto komt morgen nog in actie in speelronde 31, thuis tegen Vitoria Setubal.Door zijn goal verstevigt Dost de tweede plek op de topscorerslijst in Portugal. Het was voor de aanvaller alweer zijn 26e competitiegoal van het seizoen. Overigens scoorde Sporting tot nu toe in 31 duels 60 keer.