DZOH met uitblinker Rens Wever langs NWVV/Titan en naar halve finale Onze Club Junior Cup DZOH-speler Rens Wever kan veel meer dan alleen goed voetballen.

VOETBAL - De derde halve finalist in de strijd om de eerste Onze Club Junior Cup is bekend: DZOH uit Emmen. De jonge talenten, die dit toernooi worden gecoacht door FC Emmen-speler Josimar Lima, versloegen in de beslissende wedstrijd in poule D NWVV/Titan uit Nieuw Weerdinge.

De absolute uitblinker aan de kant van DZOH was zonder twijfel Rens Wever, die twee fraaie goals maakte en vooral de eerste was van uitzonderlijke klasse.



Opgave duidelijk

Voor NWVV/Titan was de opgave duidelijk: met twee goals verschil winnen want DZOH had de eerste wedstrijd met 3-1 gewonnen van Drenthina en die club versloeg NWVV/Titan vervolgens met 1-0. Maar alle adviezen van de coaches Glenn Bijl en Michael Chacon hadden weinig zin, want DZOH bleek veel te sterk.



Schitterende goal Rens Wever

Door een droge knal van Alexander Buitenhuis stond het al snel 1-0 voor DZOH. Dat was al een tikkie voor NWVV/Titan, maar de tweede treffer bleek de genadeklap. Rens Wever scoorde namelijk op schitterende wijze en het restje geloof dat er nog was bij de formatie uit Nieuw Weerdinge verdween met die goal als sneeuw voor de zon. DZOH kwam via opnieuw Buitenhuis en Jafar Khammas op 4-0, waarna Teun Koerts nog wel de eer redde voor NWVV/Titan. Maat het slotakkoord was voor DZOH-speler Rens Wever. Hij zette de eindstand van 5-1 op het scorebord.



Drie halve finalisten

DZOH voegt zich dus bij Raptim en CEC. Volgende week wordt bekend wie de vierde en laatste halve finalist gaat worden in de strijd om de Onze Club Junior Cup. Die strijd gaat tussen Rolder Boys en LEO, die volgens het 'golden goal-principe' gaan uitmaken welk team de laatste vier bereikt.



De eindstand in Poule D:

1. DZOH 2-6 (8-2)

2. Drenthina 2-3 (2-3)

3. NWVV/Titan 2-0 (1-6)