Minister Sander Dekker vandaag op bezoek in Veenhuizen

VEENHUIZEN - Minister Sander Dekker van rechtsbescherming is vanmorgen op bezoek in gevangenis Esserheem in Veenhuizen. Hij opent daar een nieuwe afdeling waar kinderen hun gedetineerde vaders ontspannen kunnen opzoeken.

Een deel van het bezoek zal ook gaan over de toekomst van de gevangenissen in Veenhuizen. De minister heeft daarover onder andere overleg met gedeputeerde Henk Brink en burgemeester Klaas Smid van Noordenveld.Het personeel van de gevangenissen zal het bezoek ook gebruiken om de minister te overtuigen de gevangenissen in Veenhuizen op te houden. Niet met spandoeken, maar door te laten zien hoe er gewerkt wordt in Drenthe. “Wij hopen dan dat hij ziet hoe bijzonder Veenhuizen is en wat voor prestatie wij hebben geleverd de afgelopen jaren”, zegt Karin Landman, voorzitter van de ondernemingsraad van PI Veenhuizen.De provincie lobbyt net als de gemeente Noordenveld om de gevangenissen op te houden. Gedeputeerde Henk Brink reisde vorige week af naar Den Haag, om met de directeur van het ministerie te praten. "Ik heb mijn verhaal goed kunnen doen", aldus Brink na afloop. Toezeggingen werden door het ministerie niet gedaan.Zorgen zijn er met name over gevangenis Norgerhaven. De Noorse gevangenen die daar nu zitten, vertrekken deze zomer. Voormalig staatssecretaris Teeven van Justitie deed toen de Noren kwamen de toezegging aan de Tweede Kamer dat Norgerhaven na het vertrek van de Noren gewoon weer gevuld gaat worden met Nederlandse gevangenen. Minister Sander Dekker heeft laten weten dat hij tot de zomer nodig heeft om met een totaalplan voor de Nederlandse gevangenissen te komen. Bij Norgerhaven werken ongeveer 250 mensen.