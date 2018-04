Docent trots op zijn studenten na voltooien Morocco Desert Challenge

ASSEN - "We mogen trots op elkaar zijn. Wat wij hebben gepresteerd is topwerk!", zegt docent Mark Bouwman over zijn TT-instituut-studenten die meededen aan de Morocco Desert Challenge, een soort Dakar Rally voor amateurs.

De studenten uit Assen eindigden in het algemeen klassement als 24ste. "We zijn er heel tevreden over. Ons doel was de boog halen in Marokko. Op welke plek maakte ons niet zoveel uit, maar we zijn toch 24ste van de 58 teams geworden."Volgens Bouwman hebben zijn studenten het zwaar gehad in de woestijn. "De onzekerheid over de staat van auto was het moeilijkste. Hoe zou de auto aankomen en met wat voor problemen? Vervolgens moest je daarop inspelen en schakelen: wat moeten we als eerste doen aan de auto? Soms moesten ze 's nachts doorwerken of zelfs twee nachten doorwerken zonder slaap. Dat is wel pittig, voor ons als docenten, maar zeker voor de studenten. Maar ze hebben het gered!"Het team verblijft momenteel nog in Marokko. Morgen beginnen ze aan de terugreis naar Drenthe. "De boot van vandaag was vol, dus we blijven in het hotel. Dat is hartstikke fijn. Een hotelkamer met fatsoenlijke douche is natuurlijk prettig. We gaan morgen met de veerboot van Marokko naar Spanje en dan weer richting Nederland", aldus Bouwman.