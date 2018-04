Stelling: Mijn trouw aan de baas wordt te weinig beloond

ASSEN - Werknemers die bijvoorbeeld 12,5, 25 of 40 jaar in dienst zijn voor dezelfde baas worden steeds kariger voor hun loyaliteit beloond.

Het aantal regelingen voor personeel dat 12,5, 25 of zelfs 40 jaar voor dezelfde baas werkt, volgt "een neergaande trend", zegt een woordvoerder van werkgeversclub AWVN in De Telegraaf Dat het bedrijfsleven steeds vaker afscheid neemt van jubileumbonussen is opmerkelijk: werknemers blijven namelijk redelijk honkvast, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een kwart van alle werkenden zit al tien jaar op dezelfde plek. Van die groep is bijna de helft al meer dan twintig jaar niet van werkgever veranderd.CBS-econoom Peter Hein van Mulligen zegt in De Telegraaf niet verbaasd te zijn over het feit dat werknemers in de toekomst minder in het zonnetje gezet worden. "De kans dat de jongeren van nu net zo vaak zo lang bij één werkgever blijven lijkt me klein. Ze moeten langer wachten op een vast contract, dus ik denk dat ze vaker van baan wisselen."Een bonus, borrel, slingers en gebak. Krijg jij een spreekwoordelijk gouden horloge bij een jubileum, oftewel wordt jouw trouw aan de baas gewaardeerd? Of wordt die loyaliteit aan de baas te weinig beloond?