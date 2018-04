Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 23 april In de nieuwsminuut onder meer het bezoek van minister Dekker aan Veenhuizen (foto: RTV Drenthe)

Minister Sander Dekker is vandaag in Veenhuizen op bezoek. Hij opent daar een nieuwe afdeling, waar kinderen hun gedetineerde vaders kunnen opzoeken.

Verder aandacht voor locatietheater in Drenthe. Komende zomer staan er veel voorstellingen gepland in de buitenlucht. En de PvdA-Statenfractie wil dat in Drenthe de daken van bedrijven vol worden gelegd met zonnepanelen.