Betalen inwoners en huurders Meppel de prijs voor ontwikkeling van Bleekerseiland?

MEPPEL - Wordt het Bleekerseiland in Meppel veel te goedkoop verkocht aan een club van ondernemers met een goed plan voor het gebied? En betalen inwoners van Meppel en huurders van Woonconcept het financiële verlies? Dat vragen D66 in de gemeenteraad en de Huurders Vereniging Meppel (HVM) zich af.

De gemeente en Woonconcept kochten ooit het het Bleekerseiland om te voorkomen dat er op die bijzondere en historische plek in de stad ontwikkelingen zouden komen, die niemand zou willen. Prijs: 2,6 miljoen euro, beiden betaalden de helft. Simpel gezegd: Woonconcept is eigenaar van de gebouwen en grond aan de voorzijde en de gemeente is eigenaar van de rest van het braakliggende schiereiland in de binnenstad.Ontwikkelingen kwamen de afgelopen tien jaar niet van de grond. Vriend en vijand in politiek Meppel vinden dat het hoog tijd wordt dat er iets gebeurd. Inmiddels heeft de Meppeler ondernemersclub M20 een stichting opgericht die het Bleekerseiland wil ontwikkelen.Woonconcept zette haar deel van het Bleekerseiland onlangs te koop op Funda. Niet voor de ooit betaalde prijs van 1,3 miljoen euro, maar voor nog geen 500.000 euro. Daar zet de HVM vraagtekens bij, want op die manier betalen de huurders van woonconcept het verlies van 800.000 euro. Ook bij D66 in Meppel fronsten de wenkbrauwen, want in de Funda-advertentie van Woonconcept werden ook het gemeentelijk deel van het Bleekerseiland aangeboden. D66 heeft nu vragen gesteld aan wethouder Henk ten Hulscher."Wat gaat de gemeente doen met haar deel, nu Woonconcept haar deel voor 500.000 euro in de etalage zet? Gaat de gemeente dat ook op die manier doen en betalen de inwoners van Meppel dan op hun beurt het verlies van een half miljoen euro? En gaan we dan ondernemers met het beste plan voor Bleekerseiland zwaar subsidiëren, door de verkoopprijs extreem laag te houden?", vraagt D66 zich hardop af.RTV Drenthe heeft wethouder Ten Hulscher gevraagd wat de gemeente nu met haar deel van het Bleekerseiland gaat doen. Volgens Ten Hulscher gaat het gemeentelijke deel niet in de verkoop dus is er ook geen vraagprijs. Verder wil Ten Hulscher niet reageren. Komende donderdag beantwoordt hij eerst de vragen van D66 in de gemeenteraad.De Huurders Vereniging Meppel heeft niet alleen moeite met de lage verkoopprijs van het Woonconcept-deel: HVM moet nog adviseren over de verkoop. Voorzitter Bert Robbe vindt het een slechte deal en wil graag vertellen wat hij van de gang van zaken vindt, maar tijdens een gesprek met de directie van Woonconcept is hem gezegd dat de onafhankelijke HVM z'n mond moet houden richting de media.Bleekerseiland is een historisch schiereiland in de binnenstad tussen twee restanten van grachten. De familie Massier verkocht in 2009 het gebied en de huizen aan de gemeente en Woonconcept. Zo werd voorkomen dat het historische stuk binnenstad werd verkocht aan projectontwikkelaars die er huizen konden gaan bouwen. Op het Bleekerseiland staat een historische stadsboerderij, die bestempeld is als Rijksmonument, en een gemeentelijk monument. Voor de verkoop van de stadsboerderij is toestemming van het ministerie van OCW nodig.In verschillende binnenstadvisies staat de ontwikkeling van dit waterrijke gebied als speerpunt. De afgelopen jaren waren er ideeën voor een restaurant, evenemententerrein en een stadsstrand. Politiek Meppel is het over één ding eens: Bleekerseiland moet deels een open en recreatieve binnenstadlocatie blijven, zo onderstreepten alle Meppeler lijsttrekkers nog tijdens het RTV Drenthe-lijsttrekkersdebat. Ondernemersclub M20 wil nu via stichting de Kinkhorst het Bleekerseiland ontwikkelen met een stadshotel en een openbaar podium.