Drenthe is speeltuin voor theatermakers

ASSEN - ‘Het meisje van Yde’, ‘De affaire Vermaning’ en ‘Welstaat’. Drie voorstellingen op locatie die deze zomer in Drenthe worden gespeeld. Voor volgend jaar staan de grote producties ‘Jumping Jack’ en Mammoet’ op het programma.

Drenthe wordt de laatste jaren goed bedeeld als het gaat om (grote) theatervoorstellingen op locatie. Regisseur Tom de Ket, die in het verleden een aantal grote producties maakte en volgend jaar Mammoet op wil gaan voeren, snapt het wel. “Ik vind het een hele goede ontwikkeling dat de provincie Drenthe dit stimuleert, want ik zie het ook echt als een soort beleidskwestie.”De Ket wijst ook op voordelen die het heeft voor de provincie. “Volgens mij hebben ‘De Drentse Bluesopera’ en het ‘Pauperparadijs’ wel bewezen dat het heel goed is voor de provincie. Er komen heel veel mensen hier naar toe, die vaak ook nog wat langer blijven. Dus het is goed voor de economie.”Theatergroep PeerGrouP uit Donderen begon 18 jaar geleden met voorstellingen op locatie in Noord-Nederland. Deze zomer maken ze op een boerenland in Hoogersmilde een voorstelling over amateur-archeoloog Tjerk Vermaning. "Sjoerd Wagenaar heeft de PeerGrouP ooit opgericht met het idee dat dit meer gaat gebeuren. Juist in het Noorden. Dus wij zijn hartstikke blij met die wildgroei aan prachtige cultuur in deze provincie", zegt artistiek leider Dirk Bruinsma van de PeerGrouP.Vorige week werd bekend dat Herinneringscentrum Kamp Westerbork in overleg met de producenten heeft besloten om de voorstellingen ‘Aan de andere kant’ en ‘Blauwe Vlinder’ twee jaar uit te stellen omdat er al zoveel producties zijn in Drenthe. De Ket en Bruinsma zien die problemen niet. “Ik geloof niet zo dat je elkaar in de weg zit. Er is veel publiek, die verschillende dingen leuk vindt. Volgens mij zit elkaar dat absoluut niet in de weg”, zegt Bruinsma.Drenthe is volgens De Ket om meerdere redenen erg geschikt voor voorstellingen op locatie. “Er zijn hier natuurlijk prachtige locaties, maar het begint altijd bij het verhaal en er zijn in Drenthe zo ontzettend veel verhalen die nog helemaal niet verteld zijn”, zegt De Ket die verder wijst op de vergunningen die in Drenthe vaak wat gemakkelijk zijn te regelen dan in de Randstad.