Drentse theaters willen ook voorstellingen op locatie

HOOGEVEEN - Drenthe wordt deze en volgende zomer overspoeld door theatervoorstellingen op locatie. En daar lijken er alleen maar meer bij te komen want ook de de grote theaters in Drenthe willen graag voorstellingen op locatie gaan maken.

Pieter-Bas Rebers, directeur van De Tamboer in Hoogeveen, voerde onlangs een verkennend gesprek met een producent. "we hopen dat de gesprekken tot iets moois gaan leiden”, zegt Rebers.Rebers is vorig jaar aangesteld als directeur van het Hoogeveense theater en is ambitieus. “Wij zouden als theater Hoogeveen graag produceren maar dat is op dit moment gewoon een stap te ver. Dan is een samenwerking met een producent, een gezelschap of een theaterhuis gewoon fantastisch.”De Drentse theaters en de voorstellingen op locatie kunnen elkaar goed aanvullen vindt Rebers. Hij voelt geen concurrentie. “Het klopt wel dat mensen maar een keer hun geld uit kunnen geven maar als het product dat je levert dermate goed is mag dat geen probleem zijn”, aldus Rebers.