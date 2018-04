FC Den Bosch - FC Emmen gaat door ondanks twee 'nieuwe' gaten in De Vliert

VOETBAL - Het duel FC Den Bosch - FC Emmen gaat vanavond door. Dat heeft de KNVB zojuist besloten, na uitvoerige inspectie van het kunstgrasveld in stadion De Vliert in de Brabantse stad.

Het veld werd gekeurd door scheidsrechter Ed Janssen. Er is nog wel een kleine maar, want er zijn bij de inspectie twee nieuwe gaten ontdekt in het veld. Deze zijn gekit en die kit heeft een paar uur nodig om uit te harden. Maar dat lijkt geen enkel probleem voor het duel van vanavond.In totaal zijn er vanaf vrijdagavond twintig gaten ontdekt in het kunstgrasveld.Afgelopen vrijdag kon FC Emmen, na een korte warming-up en vervolgens drie kwartier wachten, onverrichter zaken huiswaarts keren omdat op diverse plekken op het veld het kunstgras los zat. Aanvankelijk dacht men dat er alleen in het doelgebied een strook van zo'n anderhalve meter loszat, maar later bleken op meer dan tien plekken losse delen te zitten. Scheidsrechter Van der Eijk besloot het duel vervolgens af te gelasten omdat hij de veiligheid van de spelers niet kon garanderen.FC Den Bosch-directeur Paul van der Kraan was na afloop furieus over de afgelasting van het duel tegen FC Emmen. Volgens de preses was het kapotte veld binnen de afgesproken tijd gerepareerd en had er gewoon gevoetbald kunnen worden. Maar een van de assistenten vond het nodig om aan het gras te plukken. "Hij heeft op meerdere plaatsen het gras kapot getrokken", aldus Van der Kraan.FC Emmen-trainer Dick Lukkien stuurt vanavond dezelfde elf spelers het veld in die ook afgelopen vrijdag zouden starten. "In de afgelopen twee dagen is er geen aanleiding geweest om van onze ideeën af te stappen. Onze opdracht is duidelijk. We willen winnen om Cambuur te passeren op de ranglijst om plaatsing voor de halve finale van de play-offs volledig in eigen handen te houden."Het belangrijke duel FC Den Bosch - FC Emmen (FC Den Bosch moet winnen om in de race te blijven voor de play-offs en FC Emmen mag niet verliezen in de strijd voor directe plaatsing in de halve finale van de play-offs) is LIVE te volgen. Vanaf 20.00 uur doet Radio Drenthe Sport verslag. Ook is het duel via de liveblog te volgen.