Wateroverlast in Nieuw-Weerdinge: 'Het dorp is weggezakt, het moet opgehoogd worden' Voorzitter Willem Katoen van Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge (foto: RTV Drenthe) Door verzakkingen komen putdeksels in Nieuw-Weerdinge omhoog (foto: RTV Drenthe) Een verzakte stoep in Nieuw-Weerdinge (foto: RTV Drenthe)

NIEUW-WEERDINGE - Na het onweer van gisteravond was het op sommige plekken opnieuw raak in Nieuw-Weerdinge: het dorp kampt na hevige regen al jaren met wateroverlast.

"De buurt die in de jaren ’70 is gebouwd zakt weg op de veengrond, het moet hier opgehoogd worden", zegt voorzitter Willem Katoen van Plaatselijk Belang.



Onderhoud

Katoen maakte vanochtend een inspectierondje door het dorp. Hij wijst op een ijzeren plaat boven op een afwateringskolk in het Zetveld. "Kijk, die put steekt wel vijf centimeter boven het wegdek uit. Laatst heeft iemand hier nog een velg op stuk gereden. De veengrond zakt, groot onderhoud is hier wel op z’n plaats."



Badkuip

Een pleintje verderop staat ook regelmatig blank. "Het is net een badkuip, het water blijft er in staan. Bewoners hebben er over geklaagd bij de laatste jaarvergadering van Plaatselijk Belang en niet voor het eerst. Ik denk dat de klachten zeker terecht zijn."



Bijkomend probleem is volgens Katoen dat de gemeente en woningcorporatie Lefier al snel naar elkaar wijzen als er iets moet gebeuren. "Ze hebben allebei grond en de samenwerking gaat niet altijd even goed." De SP in Emmen wil weten van het college of de problematiek in Nieuw-Weerdinge bij de gemeente bekend is en of de gemeente het probleem in samenwerking met Plaatselijk Belang wil aanpakken.



Schimmelvorming

De SP kent de waterproblemen in Nieuw-Weerdinge naar eigen zeggen sinds 2000. Toen deed de partij onderzoek aan het Zetveld en omgeving. De bekendste klachten waren toen wateroverlast en schimmelvorming.



Fractievoorzitter Wim Moinat wil ook weten of er een verband bestaat tussen de slechte waterafvoer en het grondwaterbeheer op het oude Gero-terrein. De gemeente Emmen kan daar geen duidelijkheid over geven. Een woordvoerder meldt wel dat een verbeterprogramma dit jaar in elk geval niet op de agenda staat.