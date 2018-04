Deel dit artikel:











Hij kan nu vanuit de gevangenis z'n dochter voorlezen voor het slapen gaan Gedetineerde Danny kan nu zijn dochter voorlezen voor het slapen gaan (foto: RTV Drenthe) De familiekamer in PI Esserheem (Foto: Jeroen Kelderman / RTV Drenthe) De familiekamer in PI Esserheem (Foto: Jeroen Kelderman / RTV Drenthe)

VEENHUIZEN - PI Esserheem in Veenhuizen heeft als eerste gevangenis in Nederland een vadervleugel. Minister Sander Dekker opende de nieuwe afdeling vandaag.

Op de vadervleugel, die ook wel 'motivatieafdeling' wordt genoemd, kunnen gedetineerde vaders makkelijker contact houden met hun kinderen. Zo mogen ze bijvoorbeeld via een iPad met elkaar skypen. De vaders worden intensief begeleid, net als hun gezinnen. Het moet onder meer de schade bij kinderen beperken die het gevolg is van de criminele keuzes van hun vader.



Celletje zien

Op dit moment zitten er vijf vaders op de afdeling. Dit moeten er uiteindelijk meer worden, maar niet elke gedetineerde komt daar al voor in aanmerking of wil eerst even afwachten hoe de afdeling deze vijf gedetineerden bevalt.



Een van die vaders is Danny. Zijn dochter gaat naar school en mag een keer in de week met haar vader skypen. "Dan kan ze mijn celletje zien", zegt Danny. "Daar had ze toch wel wat beelden bij en vragen over. Dus die kan ik nu wegnemen."



Gezinsprogramma

Ook komt zijn dochter hem twee keer in de maand in de gevangenis opzoeken. Afspreken tijdens de normale bezoekersuren doen ze niet meer: "Dat was te eng", zegt Danny. "Daar zitten mensen met handboeien en mocht ze papa niet aanraken."



Door het speciale gezinsprogramma waar Danny in zit, kan hij met z'n dochter in een familiekamer afspreken en zien ze elkaar op speciale ouder-kinddagen. Danny: "Dan kan ze me gewoon knuffelen".



Leeuwarden

Bij deze speciale familieaanpak zijn veel andere organisaties betrokken zoals de scholen, gemeenten, centra voor jeugd- en gezinsbescherming, reclassering en zorginstanties. In de PI in Leeuwarden opent dit jaar ook een vadervleugel.