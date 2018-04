Deel dit artikel:











Technologies Added krijgt officiële 'fieldlab-status' van staatssecretaris Mona Keijzer

HANNOVER - Een fabriek waar je met meerdere bedrijven je producten kan produceren. In Emmen is dat mogelijk bij Technologies Added. Sinds vandaag officieel een zogeheten 'Smart Industry Fieldlab'.

Geschreven door Andries Ophof

Technologies Added is gevestigd in de oude fabriek van Philips Lighting in Emmen. Sinds het vertrek van Philips is gezocht naar een nieuwe invulling. Dat is een gerobotiseerde fabriek geworden waar kleinere hoeveelheden geproduceerd kunnen worden.



In Nederland produceren

Vandaag heeft het bedrijf van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken een officiële erkenning gekregen als fieldlab. Dat is een fabriek waar het bedrijfsleven en opleidingen samen kunnen experimenteren. Daarmee krijgt het project ook steun van het ministerie.



Volgens Mayko Slinkman van Technologies Added is de fabriek in Emmen een voorbeeld voor de industrie. "Beginnende bedrijven hebben niet het kapitaal om een productielijn op te zetten. Maar ze willen ook niet naar Oost-Europa of China. Daar is de kwaliteit veel slechter. Dat kan nu bij ons."



Acht bedrijven werken al in Emmen

Een voorbeeld is de productie van slimme buitenverlichting van Sustainder. Dit bedrijf laat lantaarnpalen maken in Emmen. In die plaats zijn deze lantaarnpalen in het straatbeeld te vinden.



Een ander voorbeeld is het bedrijf Hydraloop. Zij maken apparaten waarmee je afvalwater van badkamers en wasmachines kan reinigen. Dit water wordt gebruikt voor het doorspoelen van het toilet of beregening van de tuin. Daarmee bespaar je water.



Alles computer gestuurd

Zelf kunnen deze twee bedrijven geen eigen fabriek opzetten. Maar uitbesteden aan een onderneming in het buitenland willen ze ook niet. Nu doen ze dat in Emmen in een fabriek die volledig geautomatiseerd is en waar veel gebruik wordt gemaakt van robots.



Inmiddels zijn er acht bedrijven actief in Emmen. De nieuwe directeur van Technologies Added wordt overigens Rob Goossens. Goossens was tot voor kort verantwoordelijk voor de fabriek van Fokker Technologies in Hoogeveen.