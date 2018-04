Deel dit artikel:











Het Drentse Landschap gaat boetes uitdelen bij loslopende honden De honden mogen niet los bij de schaapskooi komen (foto: archief RTV Drenthe)

LAAGHALERVEEN - Een aantal vervelende en trieste situaties bij schaapskooien van Het Drentse Landschap hebben ertoe geleid dat de natuurorganisatie boetes wil gaan uitdelen aan mensen die hun hond los laten lopen in de buurt van de schaapskuddes.

"De afgelopen anderhalve week zijn er twee hele vervelende incidenten geweest bij het Hijkerveld. Afgelopen donderdag ging het mis bij de kudde op het Laaghalerveen. Een hond greep een ram. Het dier raakte daarbij zodanig gewond, dat de dierenarts het dier uit zijn lijden heeft verlost. Niet veel eerder viel een loslopende hond lammeren aan." Teddy Bezuijen is rayonhoofd bij Het Drentse Landschap en heeft zijn buik vol van de loslopende honden.



"Wij hebben een aantal vrijwillige BOA's en toezichthouders in dienst. Deze gaan we zeker inzetten om er voor te zorgen dat mensen hun honden aangelijnd houden. Het gebeurt echt niet elke week, maar elke keer dat er een schaap gegrepen wordt door een hond, is er één te veel." aldus een verontwaardigde Bezuijen.



Een andere maatregel is dat het baasje van de schuldige hond de schade moet betalen. Dat kunnen de kosten van de dierenarts zijn, of, als het schaap het niet overleefd, de kosten van het schaap. "Als ik jouw fiets stukmaak, al gebeurt het niet met opzet, dan betaal ik ook netjes voor de reparatie", aldus het rayonhoofd.