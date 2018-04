Grote brand bij bedrijf in Steenwijk

Op de snelweg is de rook goed te zien (foto: Van Oost Media)

De brand woedt in een bedrijf (foto: Van Oost Media)

STEENWIJK - Bij een bedrijf aan de Oostermeentherand in Steenwijk is vanmiddag brand uitgebroken.

De brandweer spreekt van een zeer grote brand. Onder meer de brandweer uit Meppel is aanwezig om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij.Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.