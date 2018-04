Deel dit artikel:











Grote brand bij bedrijf in Steenwijk [update] De brand woedt in een bedrijf (foto: Van Oost Media) Op de snelweg is de rook goed te zien (foto: Van Oost Media) Bij de brand komt veel zwarte rook vrij (foto: Van Oost Media)

STEENWIJK - In een loods van een bedrijf in hoogwerksystemen in Steenwijk is een grote brand uitgebroken. Een persoon heeft rook binnen gekregen en is ter plaatse behandeld, zei een woordvoerder van de brandweer.





De brand leidde volgens de brandweer tot ernstige rookontwikkeling. Het autoverkeer op de nabijgelegen A32 had hier enige tijd hinder van. De hoeveelheid rook is inmiddels afgenomen.



De brandweer adviseert omwonenden ramen en deuren gesloten te houden. Er wordt nog onderzocht of er gevaarlijke stoffen of asbest zijn vrijgekomen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie heeft een drone, die boven de brand vloog, in beslag genomen.



Hij zei dat nog niet precies duidelijk is wat zich in de loods op het bedrijvenpark aan de Oostermeentherand bevond. Rond 16.00 uur werd het sein brand meester gegeven.De brand leidde volgens de brandweer tot ernstige rookontwikkeling. Het autoverkeer op de nabijgelegen A32 had hier enige tijd hinder van. De hoeveelheid rook is inmiddels afgenomen.De brandweer adviseert omwonenden ramen en deuren gesloten te houden. Er wordt nog onderzocht of er gevaarlijke stoffen of asbest zijn vrijgekomen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie heeft een drone, die boven de brand vloog, in beslag genomen.