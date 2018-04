Deel dit artikel:











Man rijdt honderd kilometer per uur te hard in Hooghalen De man is zijn rijbewijs kwijt (foto: archief RTV Drenthe)

HOOGHALEN - Op de Asserweg in Hooghalen is gistermiddag een 27-jarige motorrijder zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij te hard reed.

De man uit de Friese gemeente Opsterland reed 181 kilometer per uur. Op de Asserweg is 80 kilometer per uur toegestaan.